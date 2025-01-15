Президент Ирана уверяет, что не собирался убивать Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал резонансное заявление. Заверил, что его страна не собиралась убивать будущего главу американского государства Дональда Трампа.

Он сказал: «Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии. Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно».

Политик пообещал: «Иран никогда не предпринимал попыток и не будет пытаться совершить покушение на Дональда Трампа».

Стоит напомнить, что сам республиканец ранее говорил, что Иран предпринимал конкретные, но безуспешные движения в его адрес и может повторить их.

Ранее сообщалось, что Иран ведет тайные переговоры с РФ о реализации ядерной программы.