Германия в январе развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной

Германия в этом месяце разместит в Польше системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Радио Свобода. Он отметил, что ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы.

«Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине... Еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot», — сказал министр обороны Германии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали.

Он отметил, что с января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта «Ясенка» в Жешуве взяло НАТО.

«„Ясенка“ — это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем больше нужна эта союзническая поддержка», — сказал Косиняк-Камыш.

Кроме Германии, защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года занимаются военные из Норвегии. Страна перебросила в Польшу солдат, зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35.

Напомним, Германия в этом году передаст Украине 6 систем IRIS-T.