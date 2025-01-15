В Европе зафиксирована вспышка гепатита… из-за голубики

Громкое ЧП произошло в Нидерландах. Тут как минимум двенадцать людей заразились гепатитом А из-за голубики, которая продавалась в местном сетевом супермаркете.

Об этом информирует Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды.

Отмечается, что состояние двух людей было крайне тяжелым, поэтому их пришлось госпитализировать.

Уточняется, что возраст больных составляет от 25 до 77 лет.

Сообщается, что сперва стали поступать сообщения от медиков общей практики, к которым обращались пациенты с гепатитом А. после чего муниципальная служба здравоохранения установила, что причиной стала голубика.

Эксперты говорят, что речь идет о замороженных ягодах в пакетах по одному килограмму со сроком годности до 14 апреля 2026-го года, которые были доставлены из Польши.

Заразу выявили на поверхности голубики.

Специалисты отмечают: «Данный вирус передается от человека к человеку с фекалиями. Вероятно, сборщик ягод мог плохо вымыть руки после посещения туалета. Причиной могла стать грязная вода, которой поливали ягоды».

Резюмируется, что сеть супермаркетов призвала покупателей вернуть ягоды в магазин, даже если упаковка уже раскрыта.

Ранее у собак и кошек обнаружили крысиный гепатит Е.