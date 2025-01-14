Физик из Германии разгадал интересный секрет кроссвордов

Немецкий физик Александр Хартманн из университета Ольденбурга разгадал интересный секрет кроссвордов и прочих словесных головоломок. Ученый создал новую модель, объясняющую, как люди их решают.

Так, выдвинуто мнение, что внезапные озарения при решении головоломок можно сравнить с процессом просачивания жидкости, к примеру, когда вода просачивается через чайный пакетик.

Немец признался, что вдохновился своей же практикой.

Он поведал, что, столкнувшись с трудным моментом в головоломке, ощутил резкий прорыв, который позволил быстро найти недостающие ответы.

Специалист обнаружил, что это явление похоже на взрывное просачивание – внезапное изменение в среде, вызванное минимальным изменением.

Изобретенная им модель описывает, как частичное знание, полученное в процессе решения, накапливается и достигает критической точки.

Отмечается, что в этот момент человек внезапно начинает видеть связи, которые ранее оставались скрытыми.

Эксперт сравнивает это с лавиной, где один найденный ответ приводит к цепной реакции.

Резюмируется, что подобный подход не только раскрывает загадки когнитивного поведения, но и открывает новые перспективы для изучения связей между абстрактными процессами и физическими явлениями.

Ранее математик из Южной Кореи решил странную диванную загадку.