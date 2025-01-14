Лиз Кэмбидж: баскетболистка зарабатывает на Onlyfans больше, чем в спорте

В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Фицо предложил Зеленскому встретиться. Президент Украины отреагировал
В ЕС опасаются, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них, - Euractiv
У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время
У Трампа сделали заявление о мобилизации в Украине 18-летних
Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, — СМИ
Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, но есть условие
В Раде ответили, могут ли 17-летних парней оштрафовать за непостановку на учет
У Трампа меняется подход к войне в Украине, — FT