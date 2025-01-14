Лиз Кэмбидж: баскетболистка зарабатывает на Onlyfans больше, чем в спорте

Баскетболистка Лиз Кэмбидж ушла на Onlyfans и за неделю заработала больше, чем за всю профессиональную карьеру в спорте, пишет The Express Tribune.

На пике карьеры доход Лиз Кэмбидж составлял $220 тысяч за сезон, а на платформе OnlyFans она получает $1,5 млн в год. С 2011 по 2022 год Кэмбидж выступала в WNBA.

Лиз Кэмбидж отметила, что решила присоединиться к платформе не только ради доходов, но и чтобы показать другую сторону своей личности.

«Баскетбол был частью меня, но не всем мной», — поделилась Лиз Кэмбидж.