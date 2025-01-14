Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил готовность провести реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер, отвечая на вопрос о повторном поединке с британцем, заявил, что без проблем выйдет во второй раз в ринг против него.

«Реванш с Дюбуа? Без проблем. Я готов. Но сейчас я отдыхаю», — сказал Усик.

В первом поединке с Дюбуа в августе 2023 года Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.