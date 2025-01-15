Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 812 670 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 15 января.

Сообщается, что были ликвидированы уже 812 670 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 780 танков, 20 348 боевых бронированных машин, 21 975 артиллерийских систем, 1 262 РСЗО, 1 046 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 22 383 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 018 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 33 995 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 696 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.