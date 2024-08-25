Павел Дуров арестован в Париже: ему грозит 20 лет тюрьмы

Павел Дуров был арестован сегодня около 8 часов вечера, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже.

Задержание провели жандармы GTA. Дурова сопровождала женщина и телохранитель.

Основателя Telegram объявили в розыск буквально за минуты до приземления в Париже и выдали ордер на арест.

Павел Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.