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Дайджест > Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Агата Кловская
06.08.24 21:35
82
Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
Что вы слышали про феномен квадробики? Это — новый тренд, все больше увлекающий наших детей. Информации в Сети не так много, а подростков в масках лисичек и кошечек на улицах можно встретить все чаще. Что это — безобидная субкультура или тревожный звоночек для родителей? Давайте поговорим о подводных камнях.
 
Весной этого года российские подростки стали одеваться в костюмы животных, ходить на четвереньках и рычать. В TikTok завирусились вот такие ролики, а родители c удивлением услышали, что их детки отныне — квадроберы. Одни воспринимают это как хобби и игру, другие c ужасом вспоминают про фурри, мяукающих на уроках и требующих лоток. И спрашивают меня, что с этим всем делать.
 
Квадробика объединяет в себе физическую активность и элементы косплея. Основоположником ее как «вида спорта» (сомнительно, но окэй) стал японский спринтер Кеничи Ито. В начале 2000-х он придумал шесть способов передвижения в стиле обезьяны, в 2008-м установил рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 секунды. В 2014 году его рекорд побил другой японец, Кацуми Тамакоси, а в 2022 году чемпионом стал американец Колин Маклур. Но к играм наших детей все эти спортивные достижения имеют мало отношения.
 
Современные квадроберы подражают конкретному зверю, с которым себя отождествляют. В движении сформировались свои установки и требования к внешнему виду (атрибутика).
 
айдите на маркетплейсы и вы без труда обнаружите большой ассортимент униформы и наборов для самостоятельного декорирования масок, к которым дети подбирают искусственные хвосты, накладные лапки и уши. Например, российский «Озон» по запросу «квадробика» уже выдает более 2 тысяч товаров. Самыми популярными животными считаются кошки, лисы, собаки и волки.
 
Особое влияние субкультура сегодня оказывает на школьников младших классов: детей от 7 до 12 лет. Все большую популярность среди них квадробика обретает, в том числе, благодаря платформе TikTok.
 

Что думают психологи?

 
В психиатрии есть понятие клинической ликантропии, описывающее состояние, когда человеку кажется, что он превратился в животное. Ее относят к психозу, и зачастую она сопутствует шизофрении и психотической депрессии. Ликантропический бред также может вызвать интоксикация химическими веществами, изменяющими сознание.
 
Разумеется, в случае квадробики речь идет совсем не об этом. В моем понимании, угрозу скорее представляет воронка, направленная на то, чтобы втянуть здоровых детей в териантропию. И вот здесь начинается самое интересное.
 
В какой-то момент в дополнение к маскам и хвостикам ребенок начинает выть, рыть землю, бегать на четвереньках и даже кусаться — идентифицировать себя с животным, которому подражает. Примерно это произошло в мае в парке Ноябрьска, когда 11-летняя девочка, считающая себя кошкой, напала сзади на восьмилетнего мальчика.
 
В отличие от фурри, рассматривающих образ животного как персонажа, в чью роль они на время вживаются, терианы утверждают, что это их естественное состояние. Они объединяются в группы и сообщества, ищут друзей в соцсетях по териотипам. Как и все прогрессивные веяния человечества, данное безумие конечно же пришло к нам из самой цивилизованной части света, где давно уже появился форум Therian Guide и даже онлайн-энциклопедия Therian Wiki.
 
В 2016 году участники сообщества териан провели опрос и выяснили, что большинство примкнули к субкультуре в возрасте 12-15 лет. Но есть в нем и дети от восьми лет, и взрослые половозрелые дяди за сорок. Для них даже придумали отдельный термин greymuzzle. Что я как мама думаю о вовлечении детей и взрослых мужиков с явными психическими отклонениями в одно сообщество, надеюсь, объяснять не надо.
 
Смежная субкультура фурри, если что, уже вполне официально причисляет себя к ЛГБТ-движению (тому самому, что международное и запрещенное). У каждого из ее представителей есть фурсона — выдуманный антропоморфный образ животного, обладающий такими характеристиками, как пол, возраст, характер и гендер. За безобидными аватарами зверушек в чатах зачастую скрываются взрослые тети и дяди с вполне реальными диссоциативными (и не только) раcстройствами психики.
 
К примеру, в российском «ВКонтакте» растет количество небольших закрытых сообществ по образу и подобию, а с 2022 года териане набирают популярность в русскоязычном TikTok. Все это я уже видела три года назад, когда «безобидная субкультура» буквально поглотила наших детей в свои радужные сети, а «просто играющие в ЛГБТ» девочки-подростки в какой-то момент начали требовать обращаться к ним мужскими именами и выходить в окна. Теперь о феномене «эпидемии трансгендерности в TikTok» говорят уже вполне открыто.
 
Поэтому в очередной раз призываем родителей внимательнее относиться не столько к подобным увлечениям детей, сколько к потребляемому контенту и сообществам, к которым они в рамках этих увлечений примыкают. И напоминаю: зачастую таким странным способом они пытаются привлечь ваше внимание к их проблемам с позиционированием себя в обществе и одиночеству. И ваша задача этот момент не упустить.
 

Тэги: квадробика, фурри, квадробика чем опасна, квадробика кто придумал

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