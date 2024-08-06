Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Что вы слышали про феномен квадробики? Это — новый тренд, все больше увлекающий наших детей. Информации в Сети не так много, а подростков в масках лисичек и кошечек на улицах можно встретить все чаще. Что это — безобидная субкультура или тревожный звоночек для родителей? Давайте поговорим о подводных камнях.

Весной этого года российские подростки стали одеваться в костюмы животных, ходить на четвереньках и рычать. В TikTok завирусились вот такие ролики, а родители c удивлением услышали, что их детки отныне — квадроберы. Одни воспринимают это как хобби и игру, другие c ужасом вспоминают про фурри, мяукающих на уроках и требующих лоток. И спрашивают меня, что с этим всем делать.

Квадробика объединяет в себе физическую активность и элементы косплея. Основоположником ее как «вида спорта» (сомнительно, но окэй) стал японский спринтер Кеничи Ито. В начале 2000-х он придумал шесть способов передвижения в стиле обезьяны, в 2008-м установил рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 секунды. В 2014 году его рекорд побил другой японец, Кацуми Тамакоси, а в 2022 году чемпионом стал американец Колин Маклур. Но к играм наших детей все эти спортивные достижения имеют мало отношения.

Современные квадроберы подражают конкретному зверю, с которым себя отождествляют. В движении сформировались свои установки и требования к внешнему виду (атрибутика).

айдите на маркетплейсы и вы без труда обнаружите большой ассортимент униформы и наборов для самостоятельного декорирования масок, к которым дети подбирают искусственные хвосты, накладные лапки и уши. Например, российский «Озон» по запросу «квадробика» уже выдает более 2 тысяч товаров. Самыми популярными животными считаются кошки, лисы, собаки и волки.

Особое влияние субкультура сегодня оказывает на школьников младших классов: детей от 7 до 12 лет. Все большую популярность среди них квадробика обретает, в том числе, благодаря платформе TikTok.