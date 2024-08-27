Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

Агата Кловская
27.08.24 13:50
162
Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

Украина создает новые механизированные бригады. Это признак того, что лидеры Украины не ожидают, что война России против Украины закончится в ближайшее время. Могут пройти месяцы, прежде чем первая из новых бригад будет готова к бою, пишет Forbes.

Militaryland, который внимательно следит за структурой украинских военных, получил фотографии, на которых якобы изображены стажеры новой 160-й механизированной бригады. Новые механизированные бригады будут обучаться в других странах и привлекать много новобранцев из украинцев, проживающих там.

Сообщается, что 160-я механизированная бригада учится в Польше. Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации и продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины. Мобилизация является источником комплектования новых бригад. Иностранные союзники, вероятно, предоставят основную часть своего тяжелого вооружения.

Формирование бригад происходит через три месяца после завершения предыдущего расширения армии. С осени прошлого года украинская армия сформировала 10 новых бригад: четыре механизированные, пять пехотных и егерскую.

Пехотные бригады самые легкие в комплектовании — они в основном ездят на грузовиках. Егерская бригада — это сила среднего веса, которая состоит из грузовиков и легкой бронированной техники. Механизированные бригады самые тяжелые: они ездят на гусеничной и колесной бронетехнике и обычно с ротой не менее десятка танков.

Непонятно, сколько бригад армия сейчас формирует и какие они будут. Их может быть 10.

На бумаге 10 бригад нуждаются в 20 тысячах военных. Украинский закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, имеет целью привлечь еще полмиллиона человек в вооруженные силы путем снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, добавления штрафов за уклонение от призыва и предоставления дополнительных стимулов для добровольцев.

Различные сухопутные силы — морская пехота, национальная гвардия и специальные подразделения пограничной службы — контролируют около 100 боевых бригад и составляют большинство военного персонала. Сухопутные силы понесли большинство боевых потерь Украины, включая потенциально 60 000 погибших.

Украина должна мобилизовать достаточное количество войск, чтобы компенсировать потери, а также добавить войска для новых бригад и любых подразделений поддержки, которые им нужны. Это легче сказать, чем сделать в стране с населением всего 38 миллионов, которая уже поддерживает миллионную армию.

Недаром украинское Минобороны планирует привлекать призывников из большого резерва украинцев, проживающих за рубежом. Около 768 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в странах Европейского Союза по состоянию на конец прошлого года, согласно данным ЕС, полученным Associated Press.

Получение бронетехники может быть столь же сложным, и неясно, сможет ли Украина сделать это без постоянной иностранной поддержки. На механизированную бригаду требуется несколько сотен единиц техники, в том числе танки, боевые машины, гаубицы, реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, инженерные и грузовики.

Десять бригад нуждались бы в тысяче машин. Чтобы увидеть это в перспективе, за первые 29 месяцев широкомасштабной войны союзники Украины пообещали предоставить для военных усилий около 12 000 автомобилей. Не все эти автомобили доступны для новых подразделений: они компенсируют примерно 6400 единиц утраченной техники.

«Может пройти шесть месяцев или больше, прежде чем новые бригады будут готовы к боевым действиям. Другими словами, это бригады 2025 года — части, которые могут воевать на четвертом году полномасштабной войны», — отмечает издание.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 610 100 солдат.

Тэги: Украина, бригада, война в Украине

Комментарии

Статьи

21.08.24 17:09

Вагиф Алиев: застройщик с российским паспортом, продолжает зарабатывать на украинцах

Автор: Микола Бойко, для «Фраза»

Дайджест

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
06.08.24 21:35

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.08.24 17:51

Татаров может помогать антикоррупционерам уклоняться от армии – СМИ

27.08.24 17:07

Японцы поведали о небывалой пользе гимнастики для детей

27.08.24 16:40

Совбез ООН проведет два заседания по Украине

27.08.24 15:40

Роналду рассказал, чем будет заниматься по завершении карьеры

27.08.24 15:36

Названы продукты, которые провоцируют головную боль

27.08.24 14:54

В Украине продлили сроки подачи документов для магистрантов

27.08.24 14:23

В Китае обсудили условия применения западного оружия Украиной по РФ

27.08.24 13:24

Сырский обсудил с генералом Каволи усиление украинской ПВО

27.08.24 13:01

Американцы узнали о кошках любопытную деталь

27.08.24 12:44

В Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света

27.08.24 11:37

В ISW объяснили, почему Лукашенко не рискнет вступить в войну с Украиной

27.08.24 09:58

Сегодня 50-70% потребителей в Киеве одновременно будут без света, — Yasno

27.08.24 09:53

РФ ударила по гостинице в Кривом Роге. Есть погибшие и раненные

27.08.24 08:55

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине в сентябре

26.08.24 16:28

Украина реализует стратегию войны Судного дня, — СМИ

26.08.24 16:20

Украина призвала Беларусь отвести войска от границы

26.08.24 10:43

РФ снова ударила по украинской энергетике

25.08.24 01:01

Павел Дуров арестован в Париже: ему грозит 20 лет тюрьмы

23.08.24 15:51

К энергосистеме Украины досрочно подключили очередной блок АЭС

23.08.24 10:38

Оспа обезьян: в ВОЗ попытались успокоить европейцев

23.08.24 19:05

Депутат Гетманцев, зам ГНИ Сокур, Кауфман и «черный» табачный рынок в Украине, - СМИ провели расследование

23.08.24 09:27

Разгадана тайна происхождения жизни на Земле

21.08.24 09:28

Стало известно, как будут отключать свет 21 августа

21.08.24 02:53

Похороны Алена Делона засекретят

21.08.24 16:51

В августе коронавирусом заболели 26 тысяч украинцев

25.08.24 23:43

Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ

22.08.24 15:29

В Иране нашли мужчину с очень пикантными способностями

22.08.24 06:55

Финны разгадали еще одну тайну черных дыр

23.08.24 14:49

Стало известно, способен ли искусственный интеллект восстать против людей

Фото и Видео
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Появилось видео, как пляж в Калифорнии атаковали сотни морских котиков
Появилось видео, как пляж в Калифорнии атаковали сотни морских котиков
В порту «Кавказ» затонул паром с цистернами, атакованный дронами
В порту «Кавказ» затонул паром с цистернами, атакованный дронами
Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд YouTube
Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд YouTube
Зеленский анонсировал создание министерства единства
Зеленский анонсировал создание министерства единства
Зеленский призвал партнеров ускорить поставки оружия
Зеленский призвал партнеров ускорить поставки оружия
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
В российском Приморье — полный блэкаут и паника: без света остались до 2 миллионов человек
Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи
Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи
На Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян
На Курщине бойцы ВСУ взяли в плен более сотни россиян
В столичном кафе взорвали гранату
В столичном кафе взорвали гранату
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.