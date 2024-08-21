В августе коронавирусом заболели 26 тысяч украинцев

В первой половине августа коронавирусом заболело более 26 тысяч украинцев. Об этом сообщил главный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире телемарафона.

В настоящее время количество пациентов с COVID-19 на стационарном лечении остается относительно стабильным: на лечении в клиниках находятся, примерно, 2,5 тысячи пациентов с COVID-19. В частности 80% из них — пациенты старше 60 лет, не получившие вакцинации в течение прошлых 12 месяцев.

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В июне зарегистрировали 2300 случаев, тогда как в июле — уже, примерно, 11,5 тысячи.

Напомним, в Киеве растет количество тяжелобольных коронавирусом.