В столичном кафе взорвали гранату

В Киеве в одном из кафе в центральной части города раздался взрыв. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Сначала мэр сообщил, что в кафе на улице Рейтарской, по предварительной информации, взорвали гранату, а через несколько минут уточнил, что из-за срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении, но пострадавших и разрушений нет.

«По словам спасателя ГСЧС, официант дал гранату гостю. Тот думал, что это сувенир, начал крутить, и она взорвалась», — сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, в Киеве мужчина швырнул гранату в жилой дом.