У Google возникли проблемы с Android 15

У компании Google возникли проблемы с Android 15, выпуск которого для фирменных смартфонов Pixel планировался до октября. Об этом пишет издание Android Authority.

В публикации сказано о том, что, невзирая на то, что исходный код Android 15 будет выпущен уже на следующей неделе, стабильная версия операционной системы для устройств семейства Pixel выйдет позже.

Поясняется, что, обычно выпуск исходного кода совпадает с началом распространения обновлений для Pixel, однако в Google решили отложить Android 15 для своих гаджетов до окончательной готовности ОС.

Ожидается, что это даст возможность потратить больше времени на доработку маркетинговых материалов, тестирование и исправление известных ошибок в стабильной сборке Android 15.

Инсайдеры говорят, что обновление Android 15 для смартфонов Pixel задерживается из-за необходимости повысить стабильность.

При этом в самой компании комментировать утечку не стали.

Стоит напомнить, что Google собирается выпустить новую версию ОС для смартфонов Pixel 6a и более новых моделей, а также для планшета Pixel Tablet.

Впрочем, когда Android 15 выйдет для смартфонов других производителей, таких как Xiaomi, Samsung, Realme, неизвестно.

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