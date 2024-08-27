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Новости > Совбез ООН проведет два заседания по Украине

Совбез ООН проведет два заседания по Украине

Агата Кловская
27.08.24 16:40
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Совбез ООН проведет два заседания по Украине

28 августа Совбез ООН проведет заседание в связи с массированной атакой России по Украине, совершенной в понедельник. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х.

По его словам, Украина и страны-партнеры из числа членов Совбеза ООН инициировали заседание Совета для рассмотрения последних событий в ходе агрессии российского режима против Украины и их последствий.

«События этого понедельника будут в центре внимания. Все сказанное российскими террористами станет не только частью официального протокола заседания, но и предметом рассмотрения будущих трибуналов над военными преступниками во главе с их кремлевским фюрером», — написал дипломат.

В свою очередь, DW сообщает, что в пятницу, 30 августа, по запросу России Совбез ООН также проведет заседание, посвященное поставкам западного вооружения Украине.

Напомним, Боррель после очередного удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ.

Тэги: заседание, Украина, ракетный удар, совбез ООН

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