Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь

Российские телеграмм-каналы пишут, что Павел Дуров летел в Париж вместе со своей девушкой — криптокоучем Юлией Вавиловой. Она сопровождала создателя Телеграмма на протяжении всей его поездки, начиная с Казахстана и до Азербайджана, откуда он и полетел в Париж, где его задержали.

Сразу после задержания Юлия Вавилова прекратила постить сториз. Родные девушки утверждают, что с момента её задержания они не могут с ней связаться.

Сам Дуров в соцсетях Юлии Вавиловой замечен не был, но Юлия и Павел явно были в одних и тех же локациях. Недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. До знакомства с предпринимателем 24-летняя Вавилова жила в Дубае с криптоинвестором и проводила игровые стримы.