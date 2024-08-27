В Китае обсудили условия применения западного оружия Украиной по РФ

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что Китай, Бразилия, Южная Африка и Индонезия озабочены смягчением западными государствами условий использования Украиной предоставленного ими оружия для ударов по военным целям на территории России. Об этом он сказал во время брифинга в Пекине по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по урегулированию российско-украинской войны, сообщает Укринформ.

По словам Ли Хуэя, Китай и три его партнера по Глобальному Югу считают одной из главных причин того, что российско-украинская война не прекращается, заинтересованность в ее продолжении «ВПК некоторых стран».

«Все стороны считают, что причина затягивания „украинского кризиса“ (так в Китае называют российскую войну против Украины) заключается не только в действиях России и Украины. На самом же деле за кризисом стоят военно-промышленные комплексы некоторых стран, манипулирующих конфликтом, чтобы он продолжался», — заявил спецпредставитель правительства КНР.

Он отметил, что в Бразилии, Южной Африке и Индонезии соглашаются с китайской стороной в том, что «конкретная страна» использует кризис для собственной выгоды и угрожает санкциями Китаю и другим, имеющим «нормальные» экономические и торговые связи с Россией.

Также Ли Хуэй заявил, что Пекин ожидает увеличения поддержки странами мира так называемого консенсуса Китая и Бразилии с шести пунктов по урегулированию «украинского кризиса».

Он добавил, что его поездки в Бразилию, Южную Африку и Индонезию 28 июля — 7 августа обусловлены ростом беспокойства в мире продолжающимися между Россией и Украиной боевыми действиями, и «все больше и больше стран считают насущной задачей деэскалацию ситуации».

«Три страны имеют схожие с китайской стороной позиции, они поддерживают коммуникацию как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию конфликта путем диалога и переговоров», — отметил дипломат, имея в виду поддержку правительствами Бразилии, Южной Африки и Индонезии подходов Пекина к мирной конференции по прекращению российско-украинской войны.

«Во время моей поездки все стороны согласились с тремя элементами международной мирной конференции, предложенными китайской стороной, среди которых ее признание как Россией, так и Украиной, равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех вариантов урегулирования кризиса», — отметил Ли.

Напомним, Боррель после очередного удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ.