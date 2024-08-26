РФ снова ударила по украинской энергетике

15 областей пострадали сегодня утром в результате российской массированной атаки. Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль

Целью рф была энергетика, есть повреждения в ряде регионов. Применяются экстренные отключения света.

По неподтвержденной информации, в результате массированного прилёта ракет и БПЛА по украинской инфраструктуре в Одессе выведена из строя подстанция. В Киеве было попадание по ТЭЦ и подстанциям. На Западной Украине тоже прилёты по подстанциям. В Николаеве — прилёт по электрической распределительной подстанции. В Запорожской области россияне также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. ОВА сообщают о повреждениях инфраструктурных объектов в Ровенской области.