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Новости > РФ снова ударила по украинской энергетике

РФ снова ударила по украинской энергетике

Александр Панько
26.08.24 10:43
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РФ снова ударила по украинской энергетике
15 областей пострадали сегодня утром в результате российской массированной атаки. Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль
 
Целью рф была энергетика, есть повреждения в ряде регионов. Применяются экстренные отключения света.
 
По неподтвержденной информации, в результате массированного прилёта ракет и БПЛА по украинской инфраструктуре в Одессе выведена из строя подстанция. В Киеве было попадание по ТЭЦ и подстанциям. На Западной Украине тоже прилёты по подстанциям. В Николаеве — прилёт по электрической распределительной подстанции. В Запорожской области россияне также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. ОВА сообщают о повреждениях инфраструктурных объектов в Ровенской области.

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