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Новости > Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ

Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ

Александр Панько
25.08.24 23:43
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Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ

Папа Римский Франциск резко высказался по поводу запрета УПЦ. Глава католиков сделал резонансное заявление.

Он отметил: «Думая о недавно принятых в Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех».

Франциск добавил: «Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью».

Папа Римский сказал: «Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя».

Ранее Рада запретила российскую церковь в Украине.

Тэги: Папа Римский, политика, Ватикан, Франциск, УПЦ, новости Украины

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