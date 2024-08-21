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Новости > Стало известно, как будут отключать свет 21 августа

Стало известно, как будут отключать свет 21 августа

Александр Панько
21.08.24 09:28
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Стало известно, как будут отключать свет 21 августа

Сегодня во всех регионах Украины будут действовать графики отключений света. Электричество будут выключать во второй половине дня, сообщило «Укрэнерго».

Так, в среду с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. А с 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.

В другие часы — без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается — заверили энергетики.

Напомним, в «Укрэнерго» подтвердили начало отключений в августе.

Тэги: общество, новости Украины, отключение света

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