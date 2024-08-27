Японцы поведали о небывалой пользе гимнастики для детей

Эксперты из университета Васэда в Японии поведали о невероятной пользе гимнастики для детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что даже простые упражнения повышают умственные способности малышей.

Сообщается, что предложенный ими метод базируется на стимуляции притока крови к префронтальной коре мозга, которая отвечает за мышление, понимание, память, язык, способность к вычислениям и другие интеллектуальные функции.

В проведенном опыте участвовал 41 здоровый ребенок – от учеников пятого класса начальной школы до учеников третьего класса средней школы.

Говорится, что малышей обучали семи различным типам упражнений низкой интенсивности. Упражнения включали подъемы рук вверх, растяжку плеч, вращения локтями, скручивания корпуса, балансирование на одной ноге, а также гимнастику для пальцев.

Добавляется, что каждое задание выполнялось от десяти до двадцати секунд.

Во время тренировок японцы наблюдали за интенсивностью кровообращения в префронтальной коре с помощью инфракрасной спектроскопии.

Полученные результаты продемонстрировали существенный приток крови к нескольким областям по сравнению с состоянием покоя.

Резюмируется, что такие же тренировки можно использовать для борьбы со снижением когнитивных способностей у пожилых людей.

Ранее был назван элементарный способ улучшить состояние здоровья.