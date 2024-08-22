Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд YouTube

Португальская футбольная звезда, являющаяся самым популярным человеком в Instagram и X (бывший Twitter), открыл свой YouTube-канал Ur Ronaldo. Об этом сообщает ESPN.

Канал набрал более миллиона подписчиков всего за 90 минут, установив новый рекорд. На канале уже есть 12 коротких видео футболиста и первый подкаст с его женой Джорджиной Родригес.

Но это только начало — Роналду и его команда планируют активно развивать канал. В частности, знаменитость планирует делиться своими секретами спортивного питания, советами по тренировкам и роскошной жизнью за пределами футбола.

Напомним, Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру.