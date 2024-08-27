Названы продукты, которые провоцируют головную боль

Российский профессор медицины Владимир Попов поведал о том, какие продукты вызывают головную боль. Это не только алкоголь.

Специалист говорит: «Наряду с алкоголем мигрень могут вызывать шоколад и сыр, особенно выдержанные сорта, включая чеддер и сыры с плесенью».

Кроме этого, как советует эксперт, нужно исключить из рациона продукты, содержащие глутамат натрия, искусственные подсластители, нитраты.

Поясняется, что такие добавки чаще всего встречаются в фастфуде, колбасе и других обработанных пищевых продуктах.

Также ученый советует пить больше чистой воды – не менее 1,5-2 литров в день.

Добавляется, что в умеренных количествах можно употреблять кофе и чай – до трех чашек кофе и до шести чашек чая в день.

Подчеркивается, что в рационе должны быть продукты, богатые магнием: шпинат, миндаль, кешью, авокадо и цельнозерновые продукты.

Информируется, что улюдей, страдающих мигренью, полезны омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе – лососе, скумбрии, тунце, сардине.

Резюмируется, что следует кушать зеленые овощи – шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста.

Ранее была названа еще одна причина пить кофе и чай.