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Новости > К энергосистеме Украины досрочно подключили очередной блок АЭС

К энергосистеме Украины досрочно подключили очередной блок АЭС

Александр Панько
23.08.24 15:51
161
К энергосистеме Украины досрочно подключили очередной блок АЭС

В Украине досрочно плановый ремонт получил еще один атомный блок. Об этом сообщило Минэнерго.

«Сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистемы и позволит не применять ограничения энергоснабжения потребителей», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетики сейчас делают невероятные вещи в сложной ситуации, чтобы украинцы оставались со светом и теплом.

«Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии», — сказал он.

Напомним, в Украине снизилось потребление электроэнергии.

Тэги: энергосистема, новости Украины

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