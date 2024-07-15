Врач из США рассказал, как жара влияет на школьников

Популярный медик из Национального центра охраны окружающей среды США Аарон Бернштейн поведал о том, как жара влияет на школьников. Он предупредил о негативных последствиях.
По его словам, повышение температуры воздуха в преддверии школьных тестов снижает вероятность успешного их прохождения детьми.
Сообщается, что сдача теста в более жаркий день (более 32 градусов тепла) коррелирует с получением более низких баллов.
Указывается, что данный это продемонстрировал анализ результатов выпускных экзаменов в одной из средних школ Нью-Йорка.
Уточняется, что в жару вероятность провалить экзамены и не закончить школу вовремя повышается на 2,5%.
При этом информируется, что каждое повышение температуры на треть градуса в течение учебного года снижало количество успешно усвоенной информации на 1%.
Ранее американцы рассказали, как безопасно питаться летом.