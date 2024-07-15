Врач из США рассказал, как жара влияет на школьников

Популярный медик из Национального центра охраны окружающей среды США Аарон Бернштейн поведал о том, как жара влияет на школьников. Он предупредил о негативных последствиях.

По его словам, повышение температуры воздуха в преддверии школьных тестов снижает вероятность успешного их прохождения детьми.

Сообщается, что сдача теста в более жаркий день (более 32 градусов тепла) коррелирует с получением более низких баллов.

Указывается, что данный это продемонстрировал анализ результатов выпускных экзаменов в одной из средних школ Нью-Йорка.

Уточняется, что в жару вероятность провалить экзамены и не закончить школу вовремя повышается на 2,5%.

При этом информируется, что каждое повышение температуры на треть градуса в течение учебного года снижало количество успешно усвоенной информации на 1%.

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