Раскрыт секрет здорового старения

Американское общество питания раскрыло секрет здорового старения. Появились данные отчета экспертов.

В нем сказано о том, что долгосрочное правильное питание повышает шансы на здоровое старение.

Во время проведенного опыта сотни тысяч людей каждые четыре сообщали о своем питании с помощью специального опросника.

За подопытными следили в среднем тридцать лет.

Указывается, что 9,2% людей соответствовали критериям здорового старения. Шансы на это были примерно в полтора раза выше при здоровой диете.

Отмечается, что более высокое потребление фруктов, овощей, цельнозерновых, ненасыщенных жиров, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов было связано с большими шансами на здоровое старение.

Резюмируется, что трансжиры, натрий (соль), любое мясо, особенно обработанное, снижали вероятность здорового старения.

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