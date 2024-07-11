Американцы, что может привести к ухудшению памяти в зрелом возрасте

Эксперты из Калифорнийского университета в США поведали о том, что может привести к ухудшению памяти в зрелом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (в 18-30 лет) может привести к снижению скорости обработки информации и ухудшению памяти по достижении 40 лет.

В проведенном опыте участвовали 2 364 людей в возрасте 18-30 лет без деменции и других когнитивных нарушений.

Американцы собрали информацию об образе жизни участников и попросили их предоставить образцы крови для оценки уровня С-реактивного белка в организме.

Поясняется, что с-реактивный белок представляет собой белок плазмы крови, относящийся к так называемой группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении.

Информируется, что за восемнадцатилетний период исследования добровольцы сдавали такой анализ четыре раза.

Указывается, что через пять лет после последнего измерения концентрации С-реактивного белка испытуемые прошли ряд тестов на оценку когнитивных способностей. Тогда подопытные уже достигли сорокалетнего и пятидесятилетнего возраста.

В итоге выяснилось, что высокий уровень воспаления в организме молодых людей был фактором риска снижения скорости обработки информации и ухудшения памяти в возрасте сорока-пятидесяти лет.

Оказалось, что лишь 10% людей с низким уровнем воспаления плохо справились с тестами на когнитивные способности.

Говорится, что при умеренном или высоком уровне воспаления вероятность ухудшения когнитивных навыков по мере приближения пожилого возраста возрастала до 19-21%.

Предполагается, что воспаление в организме молодых людей может быть следствием отсутствия физической активности, большой массой тела, хронических заболеваний, стресса и курения.

Резюмируется, здоровый образ жизни выступает эффективным инструментом профилактики снижения когнитивных способностей.

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