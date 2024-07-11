Китайцы предложили лечить рак с помощью брокколи

Эксперты из Хунаньского сельскохозяйственного университета в Китае поведали, что может помочь победить рак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что за производство противораковых соединений в составе брокколи отвечает ген MAM1.

Уверяется также, что при помощи методов молекулярной селекции антиканцерогенный потенциал этого продукта можно усилить.

Китайцы сообщают, что используя передовые технологии секвенирования, ученые сконструировали высокоточную карту генома брокколи в лаборатории и выделили ключевые гены, которые отвечают за синтез глюкозинолатов.

Поясняется, что глюкозинолаты представляют собой природный класс органических соединений, которые содержат серу и азот и являются производными глюкозы и аминокислоты.

Добавляется, что они обладают антиканцерогенными свойствами и участвуют в поддержании здоровья клеток и органов.

Было выявлено, что важную роль в биосинтезе глюкозинолатов играет ген метилтиоалкилмалатсинтазы 1 (MAM1).

Сказано, что усиление его экспрессии, то есть активности, способствует более значительному накоплению в брокколи глюкозинолатов.

Исследователи резюмируют, что данное открытие в будущем даст возможность разрабатывать сорта брокколи с улучшенными полезными свойствами с помощью методов молекулярной селекции, и станет возможным выведение культур, обладающих усовершенствованным антиканцерогенным эффектом.

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