Ученые придумали, чем заменить какао в шоколаде

Международная группа экспертов из Бразилии, Ирландии и США поведала о том, чем можно заменить какао в шоколаде. Они отметили, что это актуально в реалиях меняющегося климата.

Такая замена, по их словам, даст возможность спасти мировое производство шоколада.

Во время своей работы исследователи акцентировали внимание на представителей растительного семейства Herrania – близких родственников рода Theobroma, в который входят какао-дервья.

Были выявлены три вида в семействе Herrania: T. globosum, T. nervosum и T. schultesii.

Специалисты изучили их листья, цветы и плоды.

Доктор Джеймс Ричардсон из Калифорнийского университета поведал: «Факт того, что недавно были обнаружены неизвестные виды, тесно связанные с Theobroma cacao, которые имеют огромное значение для производства шоколада и других продуктов, показывает, как много еще предстоит сделать для каталогизации огромного количества неизвестного биологического разнообразия на Земле».

Указывается на то, что в этом году мировые цены на какао взлетели в три раза из-за плохих урожаев, вызванных длительной засухой в Западной Африке.

Ожидается, что открытие новых видов расширит доступные генетические ресурсы, что позволит выращивать более устойчивые к нехватке воды и болезням растения.

Ранее американцы поведали, как правильно есть темный шоколад.