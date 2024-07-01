Популярный американский диетолог рассказала, как питаться в жару

Адъюнкт-профессор кафедры диетологии Техасского технического университета в США Эллисон Чайлдресс поведала о том, как лучше всего питаться в жаркую погоду. Она дала дельные советы.

По ее словам, в жару следует ограничить потребление алкоголя и кофеина в пользу молока и воды.

Кроме этого для охлаждения организма она советует есть фрукты, овощи, ягоды, супы, каши и йогурты.

Специалист говорит, что при повышении температуры воздуха организм человека начинает тратить меньше усилий на самообогрев. Э приводит к снижению аппетита.

Также в жару может исчезать тяга к высококалорийным продуктам, требующим больших энергозатрат при переваривании.

Подчеркивается при этом, что снижение аппетита не означает, что необходимость в белках и клетчатке пропадает полностью.

Добавляется: «Если в жару есть совсем не хочется, в течение дня следует употреблять нежирное молоко, которое не только помогает справиться с жаждой как и вода, но и насыщает организм обеспечивающими энергию питательными веществами».

Информируется, что, в то же время, алкоголь и напитки с содержанием кофеина оказывают обезвоживающее действие.

Впрочем, как было сказано, несладкий кофе со льдом и чай со льдом в умеренных количествах не навредят организму в жаркую погоду.

Эллисон Чайлдресс отметила, что у некоторых людей при повышении температуры воздуха аппетит может сохраняться: в таком случае не стоит увлекаться мороженым и сладкими холодными напитками. Вместо них лучше отдать предпочтение низкокалорийной пище с высоким содержанием жидкости, то есть фруктам, овощам, ягодам, супам, кашам и йогуртам.

Резюмируется, что подобная еда не обладает высокой энергетической ценностью, свойством, необходимым для повышения температуры тела при переваривании.

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