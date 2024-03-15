Диетологи опровергли пользу яблочного уксуса

Популярные британские диетологи Дуэйн Меллор и Гюнтер Кунле рассказали, так ли полезен яблочный уксус. Эксперты поведали, в чем подвох.

Так, по их словам, его употребление для снижения веса и показателей кровяного давления может быть неэффективным, так как подобные потенциальные терапевтические свойства данного продукта не имеют научных обоснований.

До этого некоторые ученые считали, что употребление яблочного уксуса за обедом может помочь сбросить вес. Эксперты из университета Святого Духа имени Дюкейна в США, например, говорили о том, что при условии соблюдения дефицита калорий, группа людей, ежедневно употреблявших уксус, сбросила на 1,3 килограмма больше по сравнению с контрольной.

Впрочем, специалисты по питанию обращают внимание на то, что большинство участников таких экспериментов не обладали стабильным весом и пищевыми привычками.

Это, по их словам, дает повод усомниться в способности уксуса снижать вес.

Уточняется, что конкретный механизм действия этого продукта, якобы способствующий ускорению сжигания жира, не изучен.

Нет и доказательств того, что он может снижать кровяное давление. Хотя результаты некоторых научных работ говорят о способности пищи с содержанием уксусной кислоты препятствовать развитию гипертонии у грызунов, аналогичный эффект для людей может быть недостижим.

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