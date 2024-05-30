Названа причина переноса реванша Усик — Фьюри на декабрь

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал, почему второй поединок британца и Александра Усика состоится в конце декабря.

По словам функционера, такой большой перерыв между первым и вторым поединком сделан не случайно. Так, боксерам нужно время на восстановление, к тому же украинец якобы получил травму. Все это вместе взятое делает невозможным проведение второго боя в октябре.

«Мы видели невероятный поединок. Самый большой бой 21-го века. Оба они отдали ему все силы. Они хотят драться снова — так тому и быть. Реванш отложили во времени, потому что, предполагаю, один из них — не Тайсон, а Усик — получил травму. Вот та причина, по которой он не сможет быть в форме к первоначальной дате. Однако для боя это будет идеальное время. Давайте дадим им время на восстановление после очень, очень тяжелого боя. Надеюсь, что мы увидим не менее зрелищное выступление», — приводит слова Уоррена Dazn.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.