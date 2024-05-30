Финны рассказали об уникальном умении собак

Эксперты из университета Хельсинки в Финляндии узнали кое-что новое о собаках. Появились данные их отчета.

Специалисты определили порог обнаружения запаха у этих животных и выяснили, что обоняние у них намного острее, чем все думали.

Оказалось, что собаки могут научиться определять концентрации гидролата эвкалипта существенно ниже порога обнаружения самых сложных аналитических инструментов.

В проведенных опытах участвовали пятнадцать животных с разным опытом дрессировки: некоторые из них уже тренировались в вынюхивании, другие были обучены искать плесень, вредителей или симптомы болезней.

Собакам нужно было во время экспериментов отличать образцы, содержащие низкие концентрации гидролата эвкалипта, от образцов, содержащих только воду.

Информируется, что порог обнаружения запаха изначально варьировался от 1:104–1:1023, но после периода обучения сузился до 1:1017–1:1021.

Поясняется, что животным требовалось от одной до десяти молекул на миллилитр воды, чтобы найти правильный образец, тогда как, для сравнения, одна дрожжевая клетка содержит 42 миллиона молекул.

Ранее был разгадан милый секрет собак.