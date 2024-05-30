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Новости > В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

Агата Кловская
30.05.24 15:23
73
В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

По истечении 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной. Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

Он отметил, что повестка действительно может быть направлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного или резервиста.

Если военнообязанный до 16 июля не уточнил адрес своего места жительства, повестку присылают на адрес зарегистрированного места жительства.

«При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении», — отметил спикер.

По его словам, получатель повестки не должен ее подписывать. Подтверждением вручения повестки:

— день получения такой почтовой отправки, что подтверждается информацией и/или документами от почты;

— день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Напомним, в Украине повестки начнут рассылать по почте.

Тэги: почта, повестка, ТЦК

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