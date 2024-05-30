Виталий Бровко: прокурор берет взятки в крипте? СМИ провели расследование

Отмывание миллионов на покупке и продаже криптовалюты, оформление на родственников и подставных людей полученного за взятки состояния. Якобы именно так, по информации издания Проблематик, руководитель Департамента надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований ГПУ Виталий Николаевич Бровко уже «наработал» себе на немалый срок.

Далее издание сообщает:

«Схема прокурора Виталия Бровко выглядит так. Имущество переоформляется на родственников, в частности, тещу и тестя. Затем они передают его — равно как и другое имущество — обратно. В бесплатное пользование. Параллельно от этих же щедрых родственников семья прокурора получает солидные подарки в денежной форме. Так, в 2016 году Виталий Бровко, работая начальником следственного управления прокуратуры Донецкой области, продал своей теще Обертун Светлане Николаевной недвижимость на сумму 875 тыс. грн. В свою очередь его жена получила от нее еще в подарок 125 тыс. грн. Год спустя теща-Светлана подарила семье Бровко 400 тыс. грн, а отец прокурора Бровко Николай Николаевич добавил еще 259 тыс. грн.

Как стало известно журналистам нашего издания, позже подобные практики повторялись неоднократно. Все длилось до тех пор, пока прокурор Виталий Бровко формально не превратился в практически „нищего“. Все, что у него осталось — это заработная плата, относительно небольшие финансовые накопления да кредитные обязательства.

Но, как обратили внимание журналисты нашего издания, этот момент странным образом совпал с повышением прокурора по службе. В 2020 году Виталий Бровко получает должность заместителя начальника Департамента в Офисе Генерального прокурора. Складывается впечатление, что на ответственные должности в ГПУ трудоустраивают только неимущих граждан, не имеющих собственного имущества — по крайней мере, официально.

Есть также схема и с автомобилями, которыми пользуются Виталий Бровко и его супруга. В 2019 году чета продает свои TOYOTА: Авенсис и Camry — и начинает пользоваться исключительно автомобилями, оформленными на других лиц. В частности, теща сначала предоставила в пользование прокурора TOYOTА RAV4 2017 года выпуска, а впоследствии — LEXUS RX450 2020 года выпуска почти за 2 млн 650 тыс. грн. Не отставал и тесть Обертун Сергей Иванович, который в январе 2022 года предоставил зятю-прокурору TOYOTA HIGHLANDER в 2019 году».

Кроме прочего издание Проблематик пишет:

«Многомиллионная игра с криптой в течение нескольких лет — наиболее интересная часть нашего журналистского расследования. В феврале 2017 года жена Виталия Бровко впервые покупает криптовалюту, это был Эфириум (Ethereum), на сумму 80 997 грн. Напомним, что в начале 2017 года его цена составляла 8 долларов. Следовательно, согласно тогдашнему курсу, женщина могла приобрести не более 375 шт. этой крипты. В следующем году она продает небольшую часть упомянутой валюты. По подсчетам журналистов нашего издания, вырученные средства по официальному курсу Эфириума к тому времени не могли превышать 600 тыс. грн. Однако в декларации сумма продажи криптовалюты почему-то значительно выше — 3 млн 365 тыс. грн. Налицо — классический признак схемы по отмыванию денег.

В 2019 году жена Виталия Бровко приобретет 5 Bitcoin, самый высокий курс которого тогда колебался вокруг 6 300 долл. Но задекларировала 1 млн. 600 тыс. грн после продажи остатка Эфириум, что тоже никак не соответствует реальности. В следующем, в 2020 году, в декларации она указывает владение 4 Bitcoin на сумму 3 млн. 246 тыс. 187 грн, что опять-таки не может соответствовать действительности. Ведь максимально высокая спекулятивная цена Bitcoin в 2019-2020 годах составляла 300 тыс. грн. То есть, за ее 4 Bitcoin на самом деле можно было выручить не более 1 млн 200 тыс грн. При этом супруга прокурора чудом сумела продать еще 1 Bitcoin за 692 тыс. 312 грн, что более чем вдвое превышало реальную цену.

В 2021 году семья Бровко, которая на тот момент официально не имела какого-либо значительного состояния, приобретет USTD на сумму 20 млн 292 тыс. грн, что составляет эквивалент примерно 772 тыс долларов США. Понятно, что 4 Bitcoin, которые были в собственности прокурорской жены, вместе с другими семейными сбережениями никак не соответствовали такой покупке.

В 2022 году солидных движений с криптой в семье Бровко не было, за исключением продажи на 1 млн 900 тыс. грн. Но уже в декабре 2023 года «под елочку» чета снова приобретет разнообразную криптовалюту на общую сумму 25 млн 822 тыс. грн. Официально оставаясь при этом семьей с весьма скромным достатком.

На базе этих эпизодов можно легко сделать вывод: соответствующий «надзор» прокурору Виталию Бровко рано или поздно будет обеспечен».