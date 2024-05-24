Венгры выявили неочевидный признак диабета

Эксперты из университета Земмельвейса в Венгрии выявили неочевидный признак диабета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии – это повреждения одного или нескольких нервов периферической нервной системы.

Подчеркивается, что она сопровождается усталостью, головокружением, онемением конечностей и ломотой в костях.

В проведенной работе ученые сравнивались данные о состоянии здоровья 44 человек с высоким риском развития диабета и 28 добровольцев без предрасположенности к каким-либо заболеваниям.

Людям следовало поведать о том, замечали ли они ранее изменения в самочувствии.

Кроме этого у подопытных измерили частоту сердцебиения, а затем провели серию тестов-реакций на болевые ощущения.

В результате оказалось, что у людей с повышенным риском развития диабета вероятность возникновения так называемой парасимпатической невропатии была на 5,9 выше по сравнению со здоровыми людьми.

Информируется, что парасимпатическая невропатия – это повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы, которые регулируют расслабление органов и систем (например, посылают сигналы для снижения частоты сердцебиения).

При этом выяснилось, что высокий риск развития диабета коррелировал с сердечной автономной невропатией – патологией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов вследствие повреждения (дисфункции) нервных волокон вегетативной нервной системы.

Резюмируется, что признаками поражения нервов, которые могут проявляться за годы до клинической диагностики диабета, могут быть снижение давления, головокружение, слабость, онемение, покалывание и жжение в конечностях, а также ломота в костях и судороги.

Ранее оказалось, что диабет опаснее для мужчин, чем для женщин.