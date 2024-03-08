Ученые рассказали об опасности дефицита сна

Эксперты из университета Уппсалы в Швеции поведали об опасности дефицита сна. Появилась данные их отчета.

Ученые говорят, что существенный недостаток сна для взрослых повышает риск возникновения диабета 2 типа.

При этом, как уточняется, данный эффект невозможно компенсировать только здоровым питанием.

Сомнолог Диана Нога рассказала: «Прошлые исследования выявили, что хронический недосып увеличивает риск развития диабета 2 типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить опасность».

Она добавила: «Мы решили выяснить, возможно ли снизить шансы появления диабета 2 типа при нехватке сна только за счет хорошего питания».

Исследователи проанализировали данные из Британского биобанка, где собрано около полумиллиона записей о генетическом состоянии жителей страны.

Выяснилось, что продолжительность сна от трех до пяти часов в сутки значительно повышает риск заболевания диабетом 2 типа.

Сказано, что правильное питание может несколько снизить угрозу, но не устраняет ее полностью.

По словам шведов, чтобы минимизировать шансы развития диабета 2 типа, нужно не только поддерживать здоровую диету, но и спать не менее шести часов в день.

Ранее была названа опасная поза для сна.