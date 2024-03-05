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Новости > Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

Агата Кловская
05.03.24 05:50
82
Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

Исследователи из Института Макса Планка в Германии поведали, как распознать синдром дефицита внимания и аутизм у ребенка. Появились данные их отчета.

Ученые рассказали, что трудности в освоении речи у детей в раннем возрасте могут быть связаны с такими нарушениями нервного развития, как синдром дефицита внимания и гиперактивности и расстройство аутического спектра.

Говорится о том, что дети обычно начинают произносить свои первые слова в возрасте от десяти до пятнадцати месяцев, а уже к двум годам малыши способны проговаривать от ста до шестисот слов и понимать гораздо больше.

В то же время важно понимать, что каждый ребенок идет по своему собственному пути развития изучения языка, что приводит к большим индивидуальным различиям.

Эксперты провели полногеномный метаанализ размера словарного запаса младенцев (15–18 месяцев) и деток постарше (24–38 месяцев).

Информируется, что использовались словарный запас и генетические данные 17 298 детей, говорящих на английском, датском или нидерландском языках.

Было выявлено множество генетических факторов, определяющих размер словарного запаса в младенчестве и детском возрасте.

Оказалось, что в младенчестве большее количество произносимых слов генетически связано как с повышенным риском развития СДВГ, так и с большим количеством симптомов СДВГ.

В то же время, как сообщается, в детском возрасте эта генетическая взаимосвязь изменилась: меньшее количество понятных слов оказалось связано с большим количеством проявлений СДВГ.

Резюмируется, что дети с более высоким генетическим риском СДВГ оказались склонны к большему самовыражению.

Ранее ученые доказали, что женский мозг более устойчив к генетическим дефектам.

Тэги: ученые, здоровье, мир, дети, аутизм

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