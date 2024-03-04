Стало известно о небывалой пользе лимонника

Ученые из Гонконгского университета рассказали, чем так полезны ягоды лимонника китайского. Появились данные их отчета.

Эксперты выяснили, что они содержат схизандрин B (Sch B), растительное соединение класса полифенолов, оказывающее противоопухолевое действие при раке толстой кишки.

Поясняется, что лимонник китайский относится к роду (Schisandra).

Он растет в Китае, Японии и Корее, и представляет собой вьющуюся лиану, длина которой достигает пятнадцати метров. Его ягоды обычно небольшие и красные, они обладают терпким вкусом.

Исследователи поведали, что растительное соединение, полифенол Sch B обладает высокой способностью уничтожать опухоли.

В ходе опытов ученые воздействовали схизандрином B на опухолевые клетки мышей с раком толстой кишки, после чего выяснили, что Sch B способен запускать апоптоз (то есть – процесс распада) раковых клеток путем активации специфических клеточных реакций при взаимодействии с препаратами для химиотерапии.

Сообщается при этом, что схизандрин B как часть комбинированного лечения может эффективно останавливать процесс деления раковых клеток даже на поздних стадиях развития колоректального рака.

Данное соединение показало очень низкую токсичность в отношении нормальных клеток.

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