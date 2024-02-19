Американский дерматолог рассказал, почему кожа становится жирной

Выяснилось, почему кожа становится жирной. Об этом поведал американский дерматолог Грегори Пападеас.

Так, как сказал бывший президент Дерматологического сообщества штата Колорадо, жирность кожи «Т-зоны» лица (лба, носа и подбородка) может повыситься вследствие изменений гормонального фона, а также воздействия факторов окружающей среды и образа жизни.

По его словам, в структуре кожи лба, носа и подбородка расположено много сальных желез, которые выделяют кожное сало (себум), которое является естественным увлажняющим веществом для кожи.

Сообщается, что точное количество кожного сала, вырабатываемого этими железами, может отличаться в зависимости от генетики, возраста, типа используемых средств по уходу за кожей и гормонального фона.

Кроме этого информируется, что выделение кожного сала может увеличиваться в ответ на повышение в организме концентрации андрогенов, гормонов, в первую очередь ответственных за развитие мужских черт.

Уточняется, что андрогены также присутствуют у женщин, однако в гораздо меньших количествах по сравнению с мужчинами.

Поясняется также, что кожа на лбу, носу и подбородке может иметь более чувствительные андрогеновые рецепторы, чем на других частях лица.

Эксперт говорит, что «Т-зона» способна вырабатывать большее количество кожного сала.

Добавляется, что некоторые другие гормоны, влияющие на жирность кожи, вырабатываются щитовидной железой.

Специалист поведал, что факторы окружающей среды и образа жизни (воздействие загрязненного воздуха, неправильное питание и использование неподходящих уходовых средств) также могут стимулировать выделение избыточного кожного жира.

Резюмируется, что, порой, уходовая косметика на масляной основе и химические солнцезащитные кремы могут закупоривать протоки сальных желез, что увеличивает их активность, и, соответственно, жирность кожи.

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