Samsung Electronics: чистая прибыль гиганта рухнула в прошлом году

У южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics возникли неприятности. Это признали в компании.

Так, в 2023-м году чистая прибыль гиганта, приходящаяся на акционеров, рухнула почти в 3,8 раза, до 14,473 триллиона вон – 10,9 миллиарда долларов.

Сообщается, что выручка за отчетный период снизилась на 14,3%, до 258,936 триллиона вон (194,8 миллиарда долларов).

В то же время, операционная прибыль составила 6,567 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), это сразу в 6,6 раза ниже показателя предшествовавшего года.

Стоит добавить, что чистая прибыль Samsung Electronics в четвертом квартале сократилась в 3,9 раза, до 6,024 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов), а выручка снизилась на 3,8% и составила 67,78 триллиона вон (51 миллиард долларов).

Информируется, что операционная прибыль компании достигла 2,825 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов), снизившись на 34,4% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

В то же время компания прогнозирует, что спрос на персональные компьютеры и мобильные устройства продолжит восстанавливаться в первом квартале 2024-го года, а подразделение устройств памяти ожидает восстановления рынка в текущем году. Акции компании дешевеют на 1,5% на торгах в Сеуле.

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