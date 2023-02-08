Великобритания займется подготовкой украинских военных летчиков и морских пехотинцев

Главное: Великобритания поможет Украине в обучении военных. Это касается военных летчиков и морских пехотинцев.

Детали: Великобритания обещает помочь Украине в вопросе обучения военных. Как передает Reuters, ссылаясь на Офис премьер-министра Риши Сунака, это касается военных летчиков и морских пехотинцев.

Сообщается, что Офис главы британского правительства «объявил о планах расширить военную подготовку ВСУ на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования».

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