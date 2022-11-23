Киевлян готовят к возможной эвакуации

Главное: Жителям столицы следует приготовиться к «худшему сценарию» повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах. По словам Виталия Кличко, возможна эвакуация части жителей.

Детали: Киевлян может ожидать «худшая зима со времен Второй мировой войны». И если ситуация сложится по худшему сценарию, возможна эвакуация части жителей города. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью BILD.

По его словам, жителям столицы следует приготовиться к «худшему сценарию» повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах.

Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

«Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко», — заявил Кличко.

В тему: Частичная эвакуация Киева неизбежна.