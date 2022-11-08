Ученые рассказали, чем опасен повторяющийся будильник

Главное: Ученые назвали опасность повтора будильника. Это прерывает циклы сна человека, тем самым затрудняя пробуждение, и влияет на активность в течение дня.

Детали: Исследователи из Университета Нотр-Дам в Индиане заявили, что отодвигая будильник люди вредят своему организму. Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что будильник прерывает наши циклы сна, тем самым затрудняя пробуждение. И когда мы отодвигаем его, то фактически убаюкиваем свое тело снова.

В эксперименте приняли участие 450 взрослых. Так было обнаружено, что женщины вдвое чаще предпочитали вздремнуть после будильника, чем мужчины.

Более того, те, кто привык откладывать будильник на повтор, были менее подвижны, об этом свидетельствует количество шагов в день, и имели больше нарушений сна.

Также обнаружено, что «совы» чаще используют кнопку повтора будильника и сообщают о большей усталости, чем жаворонки. Еще немного вздремнуть после будильника в болшей степени предпочитают молодые люди.

«В этом деле важно не уменьшение количества нажатий на кнопку „отодвинуть будильник“, а увеличение количества сна в целом. Кроме того, следует придерживаться режима и избегать стрессов», — отметили эксперты.

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