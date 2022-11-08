Как оказалось, Папа Римский помогает в обмене пленными между Украиной и Россией

Главное: Папа Римский участвует в обмене пленными между Украиной и Россией. Он передает списки.

Детали: Как оказалось, Папа Римский Франциск принимает участие в обмене пленными между Киевом и Москвой. Об этом сказал посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Дипломат поведал: «Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам Франциском».

Он добавил: «В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям».

В тему: Папа Римский заявил, что любит и украинцев, и россиян.