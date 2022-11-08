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Новости > Украине удалось немного нарастить свои международные резервы

Украине удалось немного нарастить свои международные резервы

Агата Кловская
08.11.22 09:36
96
Украине удалось немного нарастить свои международные резервы

Главное: Международные резервы Украины увеличились. На 5,5% в октябре.

Детали: В минувшем октябре Украине удалось нарастить свои международные резервы. Как сообщает НБУ, они выросли на 5,5% до 1 миллиарда 314,59 миллионов долларов.

Сейчас они составляют 25 миллиардов 244,19 миллиона долларов.

В то же время в 2022-м году резервы стали меньше на 18,4% (5 миллиардов 696,76 миллиона долларов).

Поясняется, что в прошлом месяце они подросли благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты НБУ.

Информируется, что на валютные счета правительства в НБУ поступило 4 миллиарда 161,3 миллиона долларов: 1 миллиард 954,7 миллионов долларов от ЕС, 1 миллиард 283 миллиона долларов от МВФ, 498,8 миллионов долларов от Всемирного банка и 424,8 миллиона долларов от размещения внутренних государственных облигаций, номинированных в валюте.

В то же время правительство страны оплатило обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 684,1 миллиона долларов.

Кроме этого Украина выплатила МВФ 85,1 миллиона долларов.

Напоминается, что в октябре НБУ продал на валютном рынке 2 миллиарда 94,6 миллиона долларов и выкупил в резервы 47,7 миллионов долларов. Чистая продажа валюты составила 2 миллиарда 46,9 миллиона долларов.

В тему: Несколько крупных украинских компаний перешли в государственную собственность.

Тэги: Национальный банк Украины, валюта, экономика, финансы, новости Украины

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