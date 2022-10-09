Митрополит УПЦ Лука призвал помочь пострадавшим от обстрелов в Запорожье

Главное: Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) призвал помочь в разборе завалов, а также сдать кровь для пострадавших от обстрелов в Запорожье.

«В последние несколько дней город Запорожье подвергся ряду обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома и пострадали мирные жители. Сотрудники МЧС и врачи доблестно сражаются за жизни потерпевших, а работники коммунальных служб приводят в порядок места попадания снарядов. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций требуется много людей, поэтому я призываю всех неравнодушных оказать помощь в разборе завалов и приведении территорий в порядок, чем хоть немного облегчить труд сотрудникам государственных учреждений», — написал митрополит Лука.

Иерарх УПЦ призвал всех, кто может записаться в ряды добровольцев на сайте «Добровільна та місцева пожежна охорона» чтобы, в случае экстренной необходимости, стать помощником в благом деле спасения людей.

«Также, можно принять участие в деле спасения людей сдав кровь в Запорожском областном центре переливания крови. Помните, что „весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя“ (Гал. 5:14)», — подытожил Запорожский митрополит.