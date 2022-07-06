Названа приблизительная стоимость восстановления Мариуполя после войны

Главное: Для восстановления Мариуполя понадобится 14 миллиардов долларов. И семь-десять лет времени.

Детали: Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, во сколько обойдется восстановление города после войны. Сейчас он находится под контролем РФ.

Чиновник говорит, что речь идет о более чем 14 миллиардах долларов. Займет же это, по его словам, семь-десять лет. Такие дома смогут принять 220 тысяч жителей.

Информируется, что в Мариуполе уничтожены 1 356 многоэтажных домов и разбомблено 40% частных домов, а значительная часть таких зданий не подлежит реконструкции.

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