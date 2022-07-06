В столице Социальный отдел УПЦ кормит бездомных на вокзале

Главное: «Миссия Милосердия» посетила бездомных и нуждающихся на Южном железнодорожном вокзале столицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», православные волонтеры накормили горячим обедом более 30 бездомных.

Ранее сотрудники «Миссии милосердия» Синодального социально-гуманитарного отдела Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь жителям Центра комплексного обслуживания бездомных в селе Ясногородка на Киевщине.

Людям, на старости лет оставшимся без собственного жилья, привезли ходунки и инвалидные коляски, угостили сладостями.

Желающие могут поддержать «Миссию милосердия» по реквизитам.

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