Черниговское духовное училище УПЦ принимает на учёбу будущих регентов

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
В Одессе закрыли все пляжи
В Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат
Подписана декларация о восстановлении Украины после войны
Россия нанесла массированный артиллерийский удар по Черниговщине
Военнообязанных мужчин ограничили в передвижении по Украине
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 36 350 солдат
Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости