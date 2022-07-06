В СНБО рассказали, что будет считаться победой Украины в войне

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, до конца года Украина может победить в войне. Он отметил, что победой будет возврат государственных границ Украины по состоянию на 1991 год.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина способна победить в войне с Россией до конца года, однако для этого должны сойтись несколько факторов. Об этом он сказал в интервью для Апостроф TV.

«Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость», — отметил он.

По словам Данилова, победой в войне против РФ будет возврат государственных границ Украины по состоянию на 1991 год.

В тему: Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат.